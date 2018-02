Primavera, ecco i convocati di Benevento - Perugia Sono venti i calciatori chiamati da Romaniello

Il tecnico Romaniello ha convocato 20 calciatori per la sfida di domani contro il Perugia. Non faranno parte della contesa gli infortunati Iaquinto, Filogamo, Ziello, Casillo, Tambasco e Marchetti. Appiedato per squalifica (tre giornate) Rutjens. Chiamato in prima squadra l'attaccante Brignola. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Barone, Volzone;

DIFENSORI: Sparandeo, Rillo, De Caro, Cannavaro, Parisi, Giobbe, Migliarotti;

CENTROCAMPISTI: Cavaliere, Volpicelli, Casillo, Donnarumma, Chiacchio, Eletto, Cuccurullo., Ronga;

ATTACCANTI: Santarpia, Conte, Rillo.