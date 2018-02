Primavera, il Benevento passeggia sul Perugia Netta vittoria dei giallorossi. In rete Volpicelli, Rillo e Donnarumma

Benevento – Perugia 3-1

Benevento (3-5-2): Volzone; Giobbe, De Caro, Sparandeo; Parisi (44'st Cannavaro), Eletto, Cuccurullo, Volpicelli, Rillo; Conte (18'st Santarpia), Donnarumma (40'st Cavaliere). A disp. Barone, Chiacchio, Ronga, Pinto, Casillo, Migliarotti. All. Carbone

Perugia (4-3-1-2): Bocci; Santini, Achy Boyou, Patrignani, Berci; Konate, Ranocchia (1'st Orlandi), Ceccuzzi; Amadio; Loffredo (1'st Sbordone), Traore (16'st Anello). A disp. Cucchiararo, Pessot, Settimi, Barbarossa, Martinelli, Pietrangeli, Bagnolo. All. Mancini

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: De Chirico di Barletta e Falco di Bari

Marcatori: 5'pt Volpicelli (B), 31'pt Rillo (B), 5'st Donnarumma (B), 26'st Ceccuzzi (P)

Convincente vittoria per la Primavera del Benevento che si è sbarazzata del Perugia con un netto 3-1. Sin dai primi minuti di gioco i giallorossi hanno impostato la gara con grande intensità, mettendo in difficoltà i grifoni che hanno concesso più del dovuto in fase difensiva. La truppa di Romaniello (oggi squalificato, in panchina il secondo Carbone) si è dimostrata compatta, cattiva al punto giusto e abbastanza cinica. In avanti ha sorpreso la presenza di Donnarumma al fianco di Conte nella coppia d'attacco, con Pinto e Santarpia in panchina. La scelta del tecnico si è rivelata vincente. Dopo cinque minuti di gioco è riuscita a passare in vantaggio con una magistrale punizione di Volpicelli che non ha lasciato scampo a Bocci. Il vantaggio ha permesso al Benevento di impostare il proprio gioco senza affanni e al 24' Volpicelli è andato vicino al raddoppio con un tiro dalla distanza, ma la palla è uscita di poco fuori. Il bis è arrivato al 31' e ha visto andare in rete Rillo che ha capitalizzato al meglio un suggerimento di Parisi. Il Perugia ha cercato di reagire al 36' con un tiro angolato di Konate, sul quale Volzone ha risposto presente deviando in angolo con la punta delle dita. Al 43' è stata la volta di Giobbe che ha spedito la sfera di poco fuori sugli sviluppi di una palla inattiva.

Nella ripresa i giallorossi hanno cercato in tutti i modi di chiudere la contesa: dopo pochi secondi Conte ha impensierito Bocci con un bel tiro angolato, ma l'estremo difensore si è opposto al meglio. Al 5' è giunto il tris, grazie a una grande apertura di Rillo per Donnarumma che si è involato in contropiede, saltato Bocci e depositato la palla in fondo al sacco. Al 7' il Benevento è andato vicino al poker con Conte che ha colpito il palo con un tiro al volo.

Nei minuti successivi la Strega ha abbassato il baricentro, permettendo al Perugia di prendere campo. Al 16' Berci è stato fermato dalla traversa e al 26' i grifoni sono riusciti ad accorciare le distanze grazie a una punizione di Ceccuzzi.

Nei minuti finali i giallorossi hanno difeso senza il vantaggio con facilità, portando a casa tre punti preziosi in chiave play off.

Ivan Calabrese