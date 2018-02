Carbone: "Grande prestazione contro una delle migliori" L'allenatore in seconda della Primavera: "Il risultato di oggi conferma quanto visto a Foggia"

Quest'oggi ha guidato la Primavera verso il successo, considerata l'assenza di Romaniello a causa della squalifica rimediata nella trasferta di Foggia. Dagoberto Carbone si è espresso così sulla bella vittoria ottenuta dal Benevento contro il Perugia: “Il risultato di oggi è una conseguenza della bellissima prestazione di Foggia, in cui siamo riusciti a pareggiare nonostante i rigori contro e l'inferiorità numerica. Ci siamo espressi molto bene contro una delle formazioni migliori del girone. Questi ragazzi possono migliorare ancora di più: Romaniello ha dato una idea di calcio e lavorare con un tecnico proveniente dal professionismo accelera il pocesso di crescita. I nuovi arrivati? Tutti si stanno amalgamando al meglio ma c'è bisogno di tempo. La scelta di schierare Donnarumma in avanti? Spesso bisogna dare maggiore brio a chi ha giocato di più. Conte veniva da una prestazione importante e c'era bisogno di uno come Alessio che ci desse qualità di scarico per attaccare l'ultima linea e l'ha fatto in maniera importante”.

Ivan Calabrese