Cannavaro Jr. a Stadio Giovani: "Spero di diventare come papà" "A Benevento ho trovato un ottimo gruppo. Puntiamo ai play off"

Alle spalle ha un cognome pesante e nel calcio una eredità del genere spesso si rivela controproducente, anche perché Christian non deve fare i conti con un solo Cannavaro. Il papà, Fabio, ha alzato al cielo la coppa del mondo a Berlino. Lo zio, Paolo, ha scritto la storia recente del Napoli con la fascia da capitano. Quando si ha una eredità così importante, è sempre difficile percorrere la propria strada senza pressioni. Lui ormai ci ha fatto l'abitudine e la firma con il Benevento è giunta proprio per cominciare una bella esperienza con una società che non ha esitato a prelevarlo a titolo definitivo dal Sassuolo. Ai microfoni di Stadio Giovani, Christian ha parlato per la prima volta dopo l'approdo in giallorosso. Ecco come si è presentato alla piazza sannita:

“Giocavo in prestito al Carpi. Appena mi hanno chiesto di venire a Benevento ho accettato subito. La società è molto organizzata e i compagni mi hanno accolto bene, inutile dire che mi sto trovando benissimo con tutti. Sono una persona per bene, molto simpatico e anche timido. Voglio dare sempre il massimo in campo e fuori. Sono arrivato come terzino destro, ma in queste settimane il mister mi sta provando come quinto di difesa. Per me è un'esperienza nuova e spero di imparare in fretta. Cosa ne pensa mio padre? Per lui è sempre importante che mi diverta e che mi goda l'esperienza. Alcune volte mi dà fastidio essere accostato sempre a lui, ma ormai ne sono abituato. La finale dei mondiali? Ero allo stadio ed è stato bellissimo vederlo alzare la coppa. Arrivare a quei livelli sarà dura per me, ma un giorno spero di arrivarci”.

Contro il Perugia è arrivato anche l'esordio in giallorosso: “E' stato bello. Spero che questa stagione possa andare bene, sia a livello calcistico che umano. Il gruppo è unito e crediamo fortemente ai play off. Faremo di tutto per arrivarci e poi ci giocheremo il tutto per tutto”.

Ivan Calabrese