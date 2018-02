La Primavera in trasferta a Terni I giallorossi sfidano la Ternana prima della sosta individuale

La sconfitta rimediata a Palermo non è stata presa bene dal Benevento che in settimana si è allenato con grinta e convinzione, in vista della sfida di sabato contro la Ternana in trasferta. I giallorossi cercheranno in tutti i modi di ottenere l'intera posta in palio, soprattutto perché nella settimana successiva saranno costretti a stare fermi a causa della sosta individuale. Arrivare alla pausa con tre punti in più sarà più che salutare in vista del rush finale. La classifica è ancora cortissima e la truppa di Romaniello proverà fino alla fine a ottenere un posto tra le prime quattro. Il match comincerà alle 14,30 di sabato.

Ecco il programma:

Salernitana – Avellino

Ternana – Benevento

Crotone – Cagliari

Pescara – Foggia

Palermo – Frosinone

Bari – Perugia

Riposa: Ascoli

La classifica: Cagliari 35, Palermo 31, Ascoli 30, Crotone 25, Frosinone e Perugia 23, Ternana, Bari e Benevento 22. Pescara 19, Foggia 17, Salernitana 15, Avellino 0