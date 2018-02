Primavera, ecco i convocati per la trasferta di Terni Romaniello ne chiama 18

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle ore 14.30, la Primavera del Benevento affronterà in trasferta la compagine della Ternana. Per l'occasione Romaniello ha convocato diciotto elementi. Non faranno parte della contesa gli infortunati Iaquinto, Filogamo, Ziello, Casillo, Tambasco, Ronga, Migliarotti e Chiacchio. Appiedato anche Rutjens a causa della squalifica, mentre Brignola sarà convocato da De Zerbi in prima squadra. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Barone, Volzone;

DIFENSORI: Sparandeo, Rillo, De Caro, Cannavaro, Parisi, Giobbe, Marchetti:

CENTROCAMPISTI: Cavaliere, Volpicelli, Casillo, Donnarumma, Eletto, Cuccurullo;

ATTACCANTI: Santarpia, Conte, Pinto.

Ivan Calabrese