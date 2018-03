Primavera, all'Imbriani si presenta il Frosinone La gara si giocherà nella mattinata di sabato

Dopo il turno di sosta individuale, la Primavera tornerà in campo per una gara ufficiale. I cancelli dell'Imbriani si apriranno per ospitare la compagine del Frosinone. Si prevede un incontro molto combattuto, tra due formazioni desiderose di vincere per restare aggrappate al sogno play off. Il tecnico Romaniello potrà contare sul centrale difensivo Rutjens, considerato che le tre giornate di squalifica sono state ampiamente scontate. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.30 di sabato.

Ecco il programma:

Bari – Ascoli

Ternana – Avellino

Pescara – Cagliari

Salernitana – Foggia

Benevento – Frosinone

Crotone – Perugia

Riposa: Palermo

La classifica: Cagliari 39, Ascoli e Palermo 33, Crotone, Bari e Ternana 26, Perugia e Frosinone 25, Pescara e Benevento 23, Salernitana 18, Foggia 17, Avellino 0

Ivan Calabrese