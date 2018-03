Primavera sconfitta: un gol di Cerroni piega il Benevento I giallorossi sono mancati in fase conclusiva, fallendo anche un rigore

Benevento – Frosinone 0-1

Benevento (3-5-2): Barone; Sparandeo, De Caro, Giobbe (4'st Rutjens); Eletto, Volpicelli, Cuccurullo (26'st Conte), Cavaliere (13'st Santarpia), Rillo; Pinto, Donnarumma. A disp.: Volzone, Marchetti, Parisi, Chiacchio, Casillo, Migliarotti, Ronga, Cannavaro. All.: Romaniello

Frosinone (3-5-2): Palombo; Centra, Cerroni, Angeli; Cococcia, Mastrantonio, Gori (38'st Obleac), Errico, Origlia; Persichini (11'st Mastromattei), Simonelli (28'st D'Angeli). A disp.: Marcianò, Pinna, Natalucci, Alfonesetti. All.: D'Antoni

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Montagnani di Salerno e Caso di Nocera Inferiore

Marcatore: 17'pt Cerroni

Il rientro in campo dopo la sosta non è stato positivo per la Primavera del Benevento. I giallorossi sono stati sconfitti all'Imbriani dai pari età del Frosinone, i quali hanno messo il sigillo sulla partita grazie a una rete realizzata da Cerroni.

I ciociari hanno cominciato bene la gara, con un buon possesso palla e azioni di prima che spesso mettevano in difficoltà la retroguardia sannita. Al 9', infatti, Simonelli ha sparato alto da buona posizione al termine di una fitta reti di passaggi con i compagni. Il Benevento, però, al primo affondo è riuscito a guadagnarsi un calcio di rigore con fallo subito da Pinto all'11'. L'attaccante giallorosso, però, ha fallito l'appuntamento dagli undici metri calciando centrale, permettendo a Palombo di respingere la sfera con i piedi in tuffo.

Al 15' si è rifatto vedere il Frosinone con una insidiosa conclusione di Origlia che si è spenta di poco sul fondo. Dopo due minuti è arrivato il fortunoso gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla è stata colpita da Cerroni quel tanto che basta da insaccarla alle spalle di Barone.

Il Benevento ha cercato in tutti i modi di rimediare allo svantaggio e al 26' si è reso pericoloso con un colpo di testa di De Caro sul quale Palombo ha risposto presente.

Nella ripresa i giallorossi hanno premuto il piede sull'acceleratore, stanziando stabilmente nella metà campo avversaria. Il Frosinone, però, si è rivelato un osso abbastanza duro in fase difensiva, considerato che non ha lasciato spazi, chiudendo tutti i varchi. Al 3' si è fatto vedere Volpicelli con un forte tiro centrale, trovando ancora una volta la respinta di Palombo. La truppa di Romaniello ha costruito azioni su azioni, non riuscendo a capitalizzare nel migliore dei modi fino al triplice fischio.

E' una sconfitta amara per il Benevento che ha peccato soprattutto in fase conclusiva.

Nella prossima giornata è in programma la trasferta di Ascoli. I giallorossi sono chiamati a vincerla per mantenere vivo il sogno play off.

Ivan Calabrese