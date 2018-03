Primavera, si pensa già al campionato: domani sfida all'Ascoli Anticipo della 21^ giornata per l'impegno della prossima settimana al Viareggio

E' già tempo di calcio giocato per la Primavera. I giallorossi, come noto, a partire da lunedì prossimo saranno impegnati nel prestigioso torneo di Viareggio e per tale motivo la sfida di campionato contro l'Ascoli in trasferta è stata anticipata a domani. L'incontro comincerà alle ore 14.30. La truppa di Romaniello dovrà cercare di ottenere un risultato positivo per mantenere vivo il discorso play off. Il quarto posto, infatti, dista ben sei lunghezze.

Ecco il programma della 21^ giornata:

Cagliari – Bari

Ascoli – Benevento

Avellino – Crotone

Perugia – Pescara

Palermo – Salernitana

Frosinone – Ternana

Riposa: Foggia

La classifica: Cagliari 39, Palermo e Ascoli 33, Crotone, Ternana e Bari 29, Frosinone 28, Pescara 26, Perugia 25, Benevento 23, Salernitana 19, Foggia 18, Avellino 0

Ivan Calabrese