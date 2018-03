Primavera, Romaniello: "Dobbiamo essere più cattivi" "Domani bisognerà vincere ad Ascoli altrimenti si farà dura"

Domani la Primavera sarà impegnata sul campo dell'Ascoli. Per il tecnico Romaniello è un match da non sbagliare, come sottolineato nel corso di Stadio Giovani: “Contro il Frosinone non sono mancate le occasioni. Siamo venuti meno sul piano della cattiveria, cosa che loro hanno avuto difendendosi in maniera maschia e riuscendo a portare a casa un risultato insperato. I gol su palla inattiva? Qualcuno lascia in maniera superficiale la marcatura. Dobbiamo stare attenti e concentrati in queste situazioni perché possono essere penalizzanti. Adesso ci aspetta la gara di Ascoli. Dovremo provare a vincere a tutti i costi perché altrimenti il discorso play off diventa sempre più difficile”.

Ivan Calabrese