Donnarumma: "Ad Ascoli la gara più importante della stagione" "Il Viareggio ci servirà per fare esperienza"

La gara di Ascoli è molto importante per la Primavera del Benevento. I giallorossi cercheranno di vincere a tutti i costi per tenere vivo il discorso play off. A parlare ai microfoni di Stadio Giovani è stato anche Alessio Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni in vista della sfida in terra marchigiana: “Sarà il match più importante della stagione e cercheremo di vincerlo. Contro il Frosinone siamo stati puniti dagli episodi perché sotto il piano del gioco abbiamo fatto meglio. Dobbiamo migliorare in fase offensiva. Mi trovo molto bene nel nuovo ruolo che mi ha ritagliato il mister: è quello che voglio fare perché mi permette di stare più vicino alla porta. Il Viareggio? E' un torneo prestigioso, ma adesso nei nostri pensieri c'è solo l'Ascoli. E' una manifestazione che ci permetterà di fare esperienza. Sarà dura, ma abbiamo la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno”.

Ivan Calabrese