Primavera sconfitta ad Ascoli: tramonta il sogno play off Da martedì i giallorossi saranno impegnati nel torneo di Viareggio

Ascoli – Benevento 3-0

Ascoli: Novi, Ricciardi, Perri (41'st Modesti), Clerici, Diop, Vignati, Buonavoglia, De Angelis, Tassi, Invernizzi (27'st Mataloni), Zimbardi (39'st Facchini). A disp.: Mercorelli, Tarquini, Ranalli, Capponi, Ubaldi, D'Agostino, Perpepaj, Intinacelli, Rossi. All.: Di Mascio

Benevento: Barone, Rutjens, Rillo (18'st Cannavaro), Cuccurullo, Sparandeo (29'st Chiacchio), De Caro, Parisi, Eletto (14'st Donnarumma), Pinto, Santarpia, Volpicelli. A disp.: Volzone, Marchetti, Cavaliere, Casillo, Giobbe, Migliarotti, Ronga. All.: Romaniello

Arbitro: Bitonti di Bologna

Assistenti: Teodori di Fermo e Carpi Melchiorre di Orvieto

Marcatori: 3'pt e 46'pt Tassi, 34'st Diop

Sconfitta per il Benevento nell'anticipo della 21^ giornata del campionato Primavera sul campo dell'Ascoli. I bianconeri sono riusciti a passare in vantaggio dopo tre giri di lancette con Tassi. Lo stesso attaccante si è ripetuto al 46' per il 2-0. Nella ripresa i padroni di casa hanno chiuso la partita con il tris realizzato da Diop. Per i giallorossi è una sconfitta pesante che fa tramontare il sogno di agganciare la zona play off. Adesso il campionato si fermerà per ben due settimane a causa del torneo di Viareggio. La truppa di Romaniello parteciperà all'importante manifestazione ed esordirà martedì sera contro l'Euro New York.

Ivan Calabrese