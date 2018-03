Primavera, lavoro defaticante. Domani c'è la Juventus I giallorossi proseguono il cammino nella Viareggio Cup

Questa mattina la Primavera è tornata ad allenarsi dopo l'esaltante successo ottenuto ieri contro l'Euro New York. I giallorossi hanno raggiunto il campo Boni di Fossone per la seduta odierna. Coloro che non hanno giocato a Fornacette sono stati impegnati in esercizi di rapidiità e possesso, oltre alla classica partitella finale. Per i protagonisti dell'esordio alla Viareggio Cup c'è stato il defaticante. Lo staff tecnico ha concesso ai giallorossi un pomeriggio di riposo. Nella giornata di domani (fischio d'inizio alle ore 15) è in programma il match con la Juventus.

Ivan Calabrese