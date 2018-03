Primavera, il Benevento saluta la Viareggio Cup Il Rijeka batte i giallorossi a La Spezia

Il Benevento è stato eliminato dalla Viareggio Cup dopo la sconfitta rimediata questa mattina contro la compagine del Rijeka. I croati si sono imposti con il risultato di 2-0. Il gol del vantaggio l'ha realizzato Vuk dopo cinque minuti dal fischio d'inizio del match. L'attaccante ha siglato anche il raddoppio al 29', mettendo in discesa la sfida per la sua squadra. La truppa di Romaniello ha cercato fino all'ultimo di riaprire la contesa, ma la gara è scivolata senza ulteriori reti fino al novantesimo. Con questa sconfitta i sanniti vengono eliminati dalla competizione, ma possono essere soddisfatti per quanto mostrato nella fase a gironi. Pesa e non poco la sconfitta rimediata nel recupero con la Juventus che ha compromesso il cammino del Benevento nell'importante manifestazione internazionale. Adesso la testa dei giallorossi tornerà tutta sul campionato, anche se la prossima giornata è in programma il 31 marzo all'Imbriani contro l'Avellino.

Ecco il tabellino:

Rijeka: Pandur, Mulac, Stefulj, Vuk, Busnja (90′ Matulja), Dukadin, Juresic, Crnko (85′ Kuqi), Smolcic, Lepinjica, Svetic (65′ Pintaric). A disp.: Majkic, Smolcic I., Dedic, Kuqi, Pintaric, Matulja, Hadiisaku. All. Pilipovic

Benevento: Volzone, Rutjens, Cuccurullo (68′ Conte), Sparandeo (68′ Giobbe), De Caro, Parisi (59′ Rillo), Pinto, Donnarumma, Volpicelli (59′ Ziello), Santarpia (59′ Chiacchio), Notaristefano (85′ Cannavaro). A disp.: Barone, Rillo, Ziello, Migliarotti, Marchetti, Giobbe, Cannavaro, Eletto, Ronga, Chiacchio, Conte, Casillo. All. Romaniello

Ivan Calabrese