Stadio Giovani, ecco la 24^ puntata Presenti tanti servizi e interviste sul settore giovanile del Benevento

E' online la 24^ puntata di Stadio Giovani, il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento Calcio. In questo appuntamento sono presenti le azioni salienti delle gare disputate da under 16 e 15 contro i pari età della Ternana. Non mancano le interviste ai protagonisti, in particolare al tecnico della Primavera Romaniello che ha raccontato l'esperienza della sua squadra nel prestigioso torneo di Viareggio. Per "Faccia a faccia" si è raccontata l'estremo difensore dell'under 16 Paduano.