Stadio Giovani, ecco la 26^ puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

Torna Stadio Giovani, il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento. In questo appuntamento potrete gustarvi le azioni salienti del derby tra Benevento e Avellino, valevole per il campionato Primavera. Presenti tanti interviste a tecnici e calciatori. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato De Siena. Buona visione.