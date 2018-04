Primavera, a Cagliari comincia il rush finale I giallorossi proveranno a ottenere il massimo in Sardegna

Partirà domani la spedizione della Primavera del Benevento per la Sardegna, precisamente a Cagliari dove sabato gli stregoni saranno impegnati per la disputa della 23^ giornata. I rossoblu stanno vivendo un periodo negativo che ha permesso al Palermo di appropriarsi del primato (per scontri diretti) della classifica. La truppa di Romaniello, reduce dal vittorioso derby con l'Avellino, cercherà di conquistare il successo per migliorare la propria classifica. Si prevede, quindi, un incontro ricco di emozioni tra due formazioni molto valide qualitativamente, come mostrato già in occasione della gara di andata. Non faranno parte della contesa gli infortunati Iaquinto, Casillo e Tambasco. Assente anche Ronga, unitamente ai vari Rutjens, Sparandeo e Volpicelli che figureranno nell'elenco dei convocati da De Zerbi per la trasferta di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Ecco il programma:

Cagliari – Benevento

Frosinone – Crotone

Perugia – Foggia

Palermo – Pescara

Bari – Salernitana

Ascoli – Ternana

Riposa: Avellino

La classifica: Palermo e Cagliari 39, Ascoli 37, Crotone e Bari 32, Frosinone 31, Pescara 30, Ternana 29, Perugia 28, Benevento 26, Salernitana 22, Foggia 21, Avellino 0

Ivan Calabrese