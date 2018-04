Primavera, ecco i convocati di Romaniello per Cagliari Confermata la convocazione di Rutjens, Sparandeo e Volpicelli in prima squadra

Sono 21 i convocati da Romaniello per la trasferta di Cagliari. Non figurano nell'elenco gli infortunati Iaquinto, Casillo e Tambasco. Assente anche Ronga, così come i vari Rutjens, Sparandeo e Volpicelli che partiranno con la prima squadra per Reggio Emilia. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Barone, Volzone;

DIFENSORI: Migliarotti, Rillo, De Caro, Cannavaro, Marchetti, Parisi, Giobbe, Crispo;

CENTROCAMPISTI: Cavaliere, Eletto, Cuccurullo, Donnarumma, Ziello, Casillo;

ATTACCANTI: Santarpia, Conte, Pinto, Chiacchio, Filogamo.