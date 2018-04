Primavera, a Cagliari arriva la sconfitta I sardi si impongono con un poker

Cagliari - Benevento 4-0

Cagliari: Daga, Kouadio, Cadili, Antonini Lui (40'st Sarritzu), Marongiu, Sanna, Ladinetti, Porcheddu, Gagliano, Lombardi (29'st Porru), R. Doratiotto (34'st Camba). A disp.: Ciocci, Colarieti, Mastromarino, Doratiotto F., Tetteh, Fini. All.: Canzi

Benevento: Valzone, Giobbe, Rillo (28'pt Marchetti), Ziello (20'st Chiacchio), Cuccurullo, De Caro, Parisi, Cavaliere (24'st Conte), Pinto, Donnarumma, Santarpia. A disp.: Barone, Migliarotti, Cannavaro, Eletto, Crispo, Filogamo, Casillo. All.: Romaniello

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Mokthar di Lecco e Lombardo di Sesto San Giovanni

Marcatori: 1'pt Doratiotto, 10'pt Porcheddu, 39'st e 47'st Gagliano

Termina con una sconfitta per 4-0 il match tra Cagliari e Benevento, valevole per la 23^ giornata del campionato Primavera. L'inizio dell'incontro è stato da incubo per i sanniti che dopo pochi secondi sono passati in svantaggio a causa di una rete di Doratiotto. Al 10' è arrivato il raddoppio che ha portato la firma di Porcheddu. I giallorossi hanno provato a rimediare al doppio svantaggio, ma i sardi si sono dimostrati in palla e sul finire della contesa, precisamente al 39' e al 47', hanno chiuso i giochi con una doppietta di Gagliano.

Nella prossima giornata il Benevento ospiterà il Pescara all'Imbriani.

Ivan Calabrese