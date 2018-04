Primavera, domani c'è il derby con la Salernitana Si attende una prova di carattere da parte dei sanniti dopo la debacle con il Pescara

Domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11.30, la Primavera del Benevento si recherà a Salerno per sfidare i pari età della Salernitana. E' un incontro molto importante non tanto per la classifica, ma per quanto riguarda lo spirito con cui i giallorossi scenderanno in campo. La pesante sconfitta rimediata contro il Pescara, infatti, ha deluso e non poco. Ci si aspetta una prova di carattere al Volpe per dimostrare che il Benevento non è quello visto con gli abruzzesi.

Ecco il programma della giornata:

Perugia – Ascoli

Palermo – Avellino

Salernitana – Benevento

Bari – Crotone

Foggia – Frosinone

Pescara – Ternana

Riposa: Cagliari

La classifica: Cagliari 43, Palermo e Ascoli 41, Crotone e Bari 38, Pescara e Perugia 34, Frosinone 31, Ternana 29, Benevento 26, Foggia e Salernitana 22, Avellino 0

Ivan Calabrese