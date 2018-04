De Caro: "Vogliamo chiudere bene il campionato" Il centrale difensivo della Primavera: "Per me è stata una buona annata"

Mancano due giornate alla fine del campionato. La Primavera del Benevento, dopo le pesanti sconfitte rimediate a Cagliari e in casa con il Pescara, è desiderosa di riscatto come sottolineato dal centrale difensivo De Caro: “Devono essere giocate bene. Vincere è sempre bello, dobbiamo puntare molto sull'atteggiamento e non sbagliare sotto questo punto di vista. E' stata una buona annata e penso di aver fatto bene, anche se devo migliorare alcuni aspetti”.