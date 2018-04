Romaniello: "L'atteggiamento è fondamentale" Il tecnico della Primavera: "I ragazzi devono dimostrare sempre le proprie qualità"

Le due pesanti sconfitte contro Cagliari e Pescara hanno un po' deluso Romaniello. Il tecnico della Primavera si aspetta un pronto riscatto in casa della Salernitana: “Per me l'atteggiamento è fondamentale. I ragazzi devono dimostrare sempre il proprio valore, giocando con le motivazioni al massimo perché sono a ridosso della prima squadra. Sono amareggiato perché ciò che voglio trasmettere sono cose che dovrebbero capire per poter giocare a calcio. Filogamo? E' entrato abbastanza bene. Nonostante la condizione fisica non al meglio, è riuscito a dare il massimo e anche a segnare”.