Primavera, il Benevento chiude il campionato con il Bari Il fischio d'inizio è fissato alle 15

Sabato pomeriggio si chiuderà il campionato per la Primavera del Benevento. I giallorossi affronteranno il Bari e cercheranno di ottenere un risultato positivo dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Cagliari, Pescara e Salernitana. I pugliesi, tra l'altro, sono in piena lotta per un posto nei play off. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.

Ecco il programma:

Benevento – Bari

Avellino – Foggia

Cagliari – Palermo

Frosinone – Perugia

Crotone – Pescara

Ascoli – Salernitana

Riposa: Ternana

La classifica: Palermo 44, Cagliari 43, Ascoli e Bari 41, Crotone 38, Perugia 37, Pescara 34, Ternana 32, Frosinone 31, Benevento 26, Salernitana e Foggia 25, Avellino 0