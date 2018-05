Stadio Giovani, ecco la 33^ puntata Appuntamento speciale con gli esordienti in serie A Sparandeo, Volpicelli e Rutjens

E' online la 33^ puntata di Stadio Giovani. Si tratta di un appuntamento speciale, dato che negli studi di Ottochannel sono intervenuti come ospiti i giovani esordienti in prima squadra Sparandeo, Rutjens e Volpicelli che hanno parlato delle emozioni vissute in maglia giallorossa, ricordando anche l'esperienza nel vivaio. Buona visione.