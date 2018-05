Primavera, riconoscimento per Volpicelli Una sua marcatura è stata designata come la più bella del campionato

La splendida punizione realizzata al Foggia è stata designata come la più bella del girone B del campionato Primavera. Grande gesto tecnico quello compiuto da Giovanni Volpicelli che però non servì alla compagine di Romaniello per espugnare il terreno di gioco dei satanelli. Per il centrocampista la stagione appena terminata è stata entusiasmante, considerato l'esordio in serie A e le continue convocazioni da parte di Roberto De Zerbi. Inutile dire che rappresenta uno dei prospetti più interessanti del vivaio sannita sul quale la società ha dimostrato di puntare molto.

