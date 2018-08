Benevento, amichevole con la Roma anche per la Primavera Settimana ricca di incontri tra le due società giallorosse

La prossima sarà una settimana abbastanza intensa sull'asse Benevento - Roma. Per il 6 settembre è in programma l'amichevole tra le prime squadre al Vigorito. La notizia è che anche le compagini Primavera si sfideranno in un test, fissato per l'8 settembre con fischio d'inizio alle 18. La gara si giocherà sul terreno di gioco del "Tre Fontane" e sarà particolarmente importante per i sanniti in vista della prima gara ufficiale che dovrebbe giocarsi il 15 settembre.

Il 9 settembre le under 16 e 15 esordiranno in campionato proprio contro i capitolini all'Avellola. Si prevede, quindi, una settimana ricca d'incontri tra le due società giallorosse.

Ivan Calabrese