Primavera, il Benevento stende il Frosinone Decisive le reti di Pinto e Dublino

Benevento – Frosinone 2-0

Benevento (4-3-3): Carriero; Peluso (41'st Di Ronza), Pastina, De Caro, De Siena; Alba (26'st Nembot), Cuccurullo, Sanogo; Rimoli (14'st Mancino), Pinto (14'st Di Serio), Dublino (41'st Balsamà). A disp.: Picerno, Fall, Onda, Mirante, De Luca, Russo, Andrei. All.: Bovienzo

Frosinone (3-5-2): Marcianò; Gazzoini, Verde, Esposito; Natalucci (26'st Angeli), D'Angeli (5'st Altobelli), De Florio (36'st Cerroni), Errico, Tonetto; Merola (5'st Obleac), Simonelli (36'st Venturini). A disp.: Capogna, Mancini. All.: Di Palma

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Bocca di Caserta e Fine di Battipaglia

Marcatori: 18'pt Dublino, 27'pt Pinto

Ottima vittoria per la Primavera del Benevento all'esordio in campionato contro il Frosinone. Inizialmente i ciociari hanno pressato a tutto campo i giallorossi, provandoli a mettere in difficoltà. Quest'ultimi, a loro volta, si sono difesi bene e dal quarto d'ora hanno alzato il baricentro imponendosi in maniera importante. Al 18' è arrivato il gol del vantaggio con una strepitosa realizzazione di Dublino: l'attaccante ha saltato due avversari e con un tiro a giro ha insaccato alle spalle di Marcianò. Il raddoppio è giunto al 27' con De Siena che ha servito ottimamente Pinto al centro: per l'attaccante è stato un gioco da ragazzi gonfiare la rete al volo. Dopo il bis il Frosinone ha cercato di reagire, andando diverse volte vicino alla rete. Al 29' ci ha provato Merola di prima intenzione, ma Carriero si è opposto egregiamente. Al 36' Simonelli è stato bloccato dal palo a pochi passi dalla porta. Il Benevento ha chiuso il primo tempo al 42' con una punizione di Pastina che è stata deviata dal portiere con la punta delle dita.

Nella ripresa la truppa di Bovienzo ha gestito al meglio l'incontro, portando a casa i primi tre punti della stagione. Nel prossimo weekend ci sarà già il riposo individuale: capitan De Caro e compagni torneranno alla terza giornata in occasione della trasferta di Crotone.

Ivan Calabrese