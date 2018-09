Coppa Italia Primavera, Benevento sconfitto I giallorossi perdono solo nel finale al termine di una sfida molto combattuta

Napoli – Benevento 3-0

Napoli: Idasiak, Casella, Calvano, Micillo, Bartiromo, Esposito G. (29'st Guadagni), Gaeta (6'pts D'Alessandro), Marino, Saporetti (48'st Sgarbi), Vrakas (6'pts Mezzoni), Energe (29'st Senese). A disp.: Daniele, Perini, Manzi, Esposito A., Lovisa, Illuminato, Zanoli. All.: Baronio

Benevento: Carriero, Peluso (10'st Pastina), Rillo, Cuccurullo (10'st Nembot), Di Ronza, De Caro, Rimoli (18'st Dublino), Fall (31'st Balsama), Di Serio, Santarpia (10'st Mancino), Sanogo. A disp.: Zagari, Onda, De Siena, Mirante, De Luca, Russo, Pinto. All.: Bovienzo

Marcatori: 6'sts Sgarbi, 9'sts Mezzoni, 15'sts Guadagni

Sconfitta per il Benevento nel primo turno di Coppa Italia. I giallorossi sono scesi in campo con forza e personalità, affrontando al meglio i pari età azzurri. I primi novanta minuti di gioco si sono rivelati molto combattuti, ma alla fine ha prevalso l'equilibrio con il risultato finale fermo sullo 0-0. Nei supplementari entrambe hanno dato il massimo per evitare i rigori, ma gli azzurri sono riusciti a sbloccare la contesa al 6' della ripresa con Sgarbi. Nei minuti successivi Mezzoni e Guadagni hanno realizzato altre due reti portando il punteggio sul definitivo 3-0. E' un risultato troppo pesante per i giallorossi che già da domani cominceranno a pensare alla prossima sfida di campionato, in programma sabato in casa del Crotone.