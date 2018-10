Stadio Giovani, ecco la sesta puntata Il rotocalco dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la sesta puntata di Stadio Giovani, il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento. Presenti le azioni salienti delle gare giocate dalle compagini Primavera, Under 16 e 15. Non mancano le interviste a tecnici e calciatori. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato l'attaccante dell'Under 16 Emanuele Agnello.