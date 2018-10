Primavera, si ferma il campionato Il Benevento tornerà in campo il prossimo 20 ottobre

Il campionato Primavera si ferma a causa della sosta. Il Benevento, che già aveva osservato il turno di riposo individuale, sarà costretto un'altra volta a incrociare le braccia. I giallorossi sono reduci dalla cocente sconfitta subita nei minuti di recupero contro la Lazio, quindi la voglia di rifarsi nel breve tempo era davvero forte. Saranno giorni importanti per Bovienzo che analizzerà al meglio questo inizio di campionato per ripartire nel migliore dei modi. Nonostante l'età media della rosa sia inferiore alle avversarie (con tanti 2001 che scendono regolarmente in campo), il Benevento è riuscito a ottenere quattro punti in tre partite. La ripresa è fissata al prossimo 20 ottobre, quando i giallorossi si recheranno in trasferta a Pescara.

Ecco la classifica: Ascoli 12, Lazio e Frosinone 9, Pescara, Lecce e Livorno 6, Benevento e Crotone 4, Perugia 3, Foggia e Cosenza 0

Ivan Calabrese