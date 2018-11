Primavera, c'è il Cosenza. Emergenza in difesa per Bovienzo Fischio d'inizio alle 14 sul sintetico dell'Avellola

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14, la Primavera del Benevento sfiderà all'Avellola i pari età del Cosenza. L'obiettivo della truppa di Bovienzo è quello di dare continuità all'importante successo conquistato la settimana scorsa contro il Foggia. Il tecnico, però, dovrà fare i conti con una importante emergenza in difesa, dato che mancheranno lo squalificato De Caro e anche Di Ronza. Assente anche Rillo. In virtù di ciò sarà a disposizione come centrale soltanto Pastina, al quale sarà affiancato un adattato. Per il resto tutti disponibili tra le fila giallorosse per cercare di ottenere un'altra vittoria.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Carriero, Picerno, Andrei;

DIFENSORI: Peluso, Pastina, De Siena;

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, Nembot, Eletto, Mirante, Onda, Balsamà, De Luca, Fall;

ATTACCANTI: Santarpia, Pinto, Di Serio, Dublino, Mancino, Rimoli.

Ecco il quadro della settima giornata:

Benevento – Cosenza

Foggia – Perugia

Lazio – Crotone

Lecce – Frosinone

Pescara – Ascoli

Riposa: Livorno

La classifica: Lazio 13, Ascoli 12, Pescara, Livorno e Frosinone 10, Lecce 9, Benevento 7, Perugia 6, Crotone 5, Foggia 3, Cosenza 1

Ivan Calabrese