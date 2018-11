Primavera, insidiosa trasferta ad Ascoli La gara si giocherà alle 15

Dopo le due vittorie consecutive ottenute all'Avellola su Foggia e Cosenza, la Primavera del Benevento è pronta ad affrontare una insidiosa trasferta sul terreno di gioco dell'Ascoli. Inutile dire che i giallorossi cercheranno di ottenere un risultato positivo contro una diretta concorrente per dare continuità ai recenti successi, in modo da entrare in zona play off. Il fischio d'inizio è fissato alle 15.

Ecco il programma dell'ottava giornata:

Ascoli – Benevento

Crotone – Pescara

Frosinone – Lazio

Livorno – Foggia

Perugia – Lecce

Riposa: Cosenza

La classifica: Lazio 16, Pescara 13, Ascoli 12, Frosinone 11, Lecce, Benevento e Livorno 10, Perugia e Foggia 6, Crotone 5, Cosenza 1