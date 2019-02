Primavera, trasferta a Foggia per il Benevento La gara si giocherà alle 14,30

La Primavera del Benevento segue lo stesso percorso della prima squadra, considerato che domani scenderà in campo contro il Foggia per la 17^ giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Pescara e sono chiamati a vincere per tenere vivo il sogno dei play off. Bovienzo non potrà contare sul centrale difensivo Pastina, squalificato per una giornata. Il fischio d'inizio è fissato per le 14,30.

Ecco il programma:

Lecce – Ascoli

Foggia – Benevento

Lazio – Cosenza

Livorno – Crotone

Pescara – Frosinone

Riposa: Perugia

La classifica:

Ascoli 32

Pescara 31

Lazio 30

Lecce 26

Livorno 23

Benevento 20

Frosinone 19

Foggia 14

Crotone 13

Perugia 10

Cosenza 9