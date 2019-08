Benevento, i giovani del vivaio al lavoro con la prima squadra Il tecnico Inzaghi ha chiamato in causa anche altri elementi della formazione Primavera

E' sempre forte la sinergia tra il settore giovanile e la prima squadra. In fondo, questa è una tra le direttive su cui punta in maniera particolare il sodalizio del presidente Vigorito. Dopo le ottime risposte nel precampionato fornite da Rillo e Di Serio, negli ultimi giorni hanno lavorato agli ordini di Inzaghi anche altri elementi che attualmente fanno parte della Primavera giallorossa. Stiamo parlando dei vari Dublino, Pastina, Onda e Di Ronza. Tutti elementi di grande qualità che negli anni scorsi hanno fatto molto bene agli ordini di Bovienzo e che adesso sono pronti a mettersi sempre più in mostra per ottenere apprezzamenti da parte di Inzaghi.

I giovani calciatori, comunque, sono concentrati sull'inizio del campionato Primavera, fissato al prossimo 14 settembre. Nel frattempo la truppa di Romaniello scenderà in campo venerdì per un test di lusso contro la Roma di Alberto De Rossi: fischio d'inizio alle 16 sul manto erboso del Tre Fontante.