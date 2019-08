Primavera, esordio in trasferta: alla prima Lecce - Benevento Svelato il calendario del campionato Primavera 2

E' stato finalmente svelato il calendario del campionato Primavera. Come noto, il Benevento è stato inserito nel girone B e partirà in trasferta contro la formazione del Lecce il prossimo 14 settembre. Il primo incontro casalingo sarà in programma sette giorni dopo con il Perugia. Suggestione all'ultima giornata, dato che la Strega chiuderà la stagione regolare in casa della Salernitana. Ecco il calendario completo dei giallorossi:

1^ giornata: Lecce - Benevento

2^ giornata: Benevento - Perugia

3^ giornata: Cosenza - Benevento

4^ giornata: Benevento - Trapani

5^ giornata: Ascoli - Benevento

6^ giornata: Benevento - Livorno

7^ giornata: Benevento - Juve Stabia

8^ giornata: Crotone - Benevento

9^ giornata: Benevento - Frosinone

10^ giornata: Pisa - Benevento

11^ giornata: Benevento - Salernitana