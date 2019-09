Primavera, esordio con pareggio per il Benevento I giallorossi hanno ottenuto un punto nell'insidiosa trasferta di Lecce

Lecce - Benevento 1-1

Lecce: Petrarca, Pierno, Radicchio (22'st Savino), Maselli, Monterisi, Mele, Palumbo (44'st Tsonev), Laraspata, Quarta (30'st Oltremarini), Ortisi (30'st Sergio), Rimoli (44'st Gallo). A disp.: Cirenei, Morleo, Giglio, Calabrese, Pani, Politi. All.: Siviglia

Benevento: Carriero, Solimeno, Menichino, Alfieri, Di Ronza, Ciaravolo, Sanogo (33'st Ferraro), De Rosa, Menichino, Garofalo (44'st Alba), Onda. A disp.: Diglio, Vitale, Gargiulo, Pietroluongo, Mirante, Federico, Dublino. All.: Romaniello

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Nasati di Napoli e Piedipalumbo di Torre Annunziata

Marcatori: 23'pt Garofalo (B), 46'pt Rimoli (L)

Parte con un pareggio in trasferta la stagione della Primavera del Benevento. L'incontro giocato contro il Lecce in terra salentina è stato molto equilibrato e il risultato finale rispecchia quanto visto in campo. A passare in vantaggio sono stati i giallorossi con Garofalo dopo ventitré minuti di gioco. La risposta dei padroni di casa è giunta sul finire del primo tempo, con Rimoli che ha segnato il classico gol dell'ex per riportare il risultato sul definitivo equilibrio.

Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno all'Avellola il Perugia.