Benevento, la Primavera ospita il Perugia Il match si giocherà domani mattina con fischio d'inizio fissato alle 11

Esordio stagionale tra le mura amiche per la Primavera del Benevento che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, sfiderà la formazione del Perugia. I giallorossi sono reduci dal buon pareggio ottenuto sul campo del Lecce alla prima giornata e cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per ottenere la prima vittoria in campionato. Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Romaniello, tra i quali ci sono anche Rillo e Sanogo che sono scesi dalla prima squadra. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Carriero, Diglio;

DIFENSORI: Di Ronza, Onda, Ciaravolo, Solimeno, Andreozzi, Vitale, Menichino, Gargiulo, Rillo;

CENTROCAMPISTI: Federico, Mirante, Alba, De Rosa, Pietroluongo, Alfieri, Sanogo;

ATTACCANTI: Dublino, Mancino, Garofalo, Ferraro, Thiam.

Il programma della seconda giornata:

Ascoli – Lecce

Benevento – Perugia

Juve Stabia – Crotone

Pisa – Cosenza

Salernitana – Livorno

Trapani – Frosinone

La classifica:

Perugia 3

Frosinone 3

Ascoli 3

Trapani 3

Benevento 1

Crotone 1

Lecce 1

Salernitana 1

Cosenza 0

Livorno 0

Juve Stabia 0

Pisa 0