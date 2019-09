Benevento, la Primavera sorride: battuto il Perugia In rete Mancino e Garofalo. Primo successo in campionato per la truppa di Romaniello

Benevento - Perugia 2-1

Benevento (3-5-2): Carriero; Menichino, Di Ronza, Ciaravolo; Onda, Sanogo, Alfieri (14'st Pietroluongo), De Rosa, Rillo; Mancino, Garofalo (26'st Thiam Pape). A disp.: Diglio, Vitale, Gargiulo, Mirante, Alba, Federico, Andreozzi, Dublino, Ferraro, Solimeno. All.: Romaniello

Perugia (3-5-2): Ruggiero; Giordano, Ndir, Tozzuolo; De Araujo, Konate, Corradini (33'st Bacchi), Vagnoni, Righetti; Rossi, Mangiaratti. A disp.: Cerbini, Torcolacci, Tunkara, Scarpini, Fuscagni, Giustini, Metelli. All.: Migliorelli

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Dell'Orco di Policoro e Votta di Molterno

Marcatori: 3'pt Mancino (B), 3'st Garofalo (B), 6'st Mangiaratti (P)

Prima vittoria in campionato per la Primavera del Benevento che sul sintetico dell'Avellola ha battuto il Perugia con il punteggio di 2-1. La gara è cominciata subito in maniera scoppiettante per i giallorossi che dopo tre minuti sono passati in vantaggio con un bel destro a giro di Mancino che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario.

Con il passare dei minuti il Perugia ha cercato di riequilibrare il risultato. Le squadre si sono affrontate senza esclusioni di colpi, dando vita a una gara godibile e ricca di intensità. Al 26' si sono fatti vedere gli ospiti con un cross di Rossi per Vagnoni che ha svirgolato la sfera, sulla ribattuta si è fiondato Corradini, ma la sua conclusione si è spenta sul fondo senza impensierire Carriero.

Al 37' ha risposto il Benevento con un insidioso sinistro di Mancino che ha sfiorato di poco la parte alta della traversa.

La ripresa è cominciata come accaduto nella prima frazione: al 3' la Strega ha realizzato il bis con Garofalo che, dopo aver ricevuto palla dalla destra, si è accentrato e gonfiato la rete con un preciso tiro che si è infilato nell'angolino alla sinistra di Ruggiero. Dopo due minuti Mancino ha provato a chiudere definitivamente la gara, ma il suo tiro dal limite ha fatto la barba al palo.

Il raddoppio sannita non ha tramortito il Perugia che al 6' ha trovato la forza di accorciare le distanze, grazie a un gol di Mangiarotti. La sfida è proseguita con un buon equilibrio: il Benevento ha limitato al meglio gli attacchi degli avversari, conservando il vantaggio e cercando di creare azioni offensive per realizzare il terzo gol. Ci è andato vicino al 21', al termine di un'azione manovrata che ha visto protagonisti Garofalo, Mancino e infine Onda: il tiro dell'esterno, però, si è spento tra le braccia di Ruggiero.

Dopo tre minuti di recupero, la Strega ha festeggiato la conquista del primo successo che le permette di balzare a quota quattro punti in classifica dopo il pareggio della prima giornata sul campo del Lecce. Non c'è tempo per festeggiare per i giallorossi, dato che martedì saranno di nuovo in campo contro il Crotone per il primo turno di Coppa Italia. Appuntamento all'Avellola con fischio d'inizio fissato alle 12.