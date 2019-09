Primavera, pokerissimo al Crotone: si va al 2^ turno di Coppa Ottima vittoria per il Benevento di Romaniello. In rete Thiam Pape e Ferraro

Benevento - Crotone 5-0

Benevento (3-5-2): Carriero; Menichino (20'st Andreozzi), Vitale, Gargiulo (12'st Pastina); Solimeno, Mirante (31'st Mancino), Federico (20'st Pietroluongo), Alba, Ferraro; Dublino, Thiam Pape (12'st Ciaravolo). A disp.: Diglio, Di Ronza, Onda, Alfieri, De Rosa, Garofalo. All.: Romaniello

Crotone (3-5-2): Sorrentino; Nicotera, Yakubiv, Mariani; Noce (23'st Lerose), Manglaviti, Lucanto (31'st Carbone), Strancia (12'st Sapone), Miruku (1'st Rodio); Trotta, Basile (23'st Tricoli). A disp.: Marcello, Amerise, Simone, Tripoli. All.: Moschella

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: Croce e Ferraioli di Nocera Inferiore

Marcatori: 28'pt e 7'st Thiam Pape, 16'st, 38'st e 41'st Ferraro

Vittoria senza storia ottenuta dal Benevento sul Crotone nel primo turno di Coppa Italia Primavera. Per l'occasione il tecnico Romaniello ha completamente modificato la formazione titolare rispetto a quella vista sabato scorso contro il Perugia in campionato, dando maggiore minutaggio a chi ha giocato meno in campionato. I primi minuti del match sono stati caratterizzati dal grande caldo: le due squadre hanno affondato poco, con la prima occasione degna di nota che è stata registrata dopo ventuno minuti con una conclusione del crotonese Mariani che si è spenta di poco sul fondo.

Il risultato si è sbloccato al 28', quando Thiam Pape è stato lanciato da Gargiulo, ha resistito alla carica di un avversario in area e tra due difensori ha insaccato alle spalle di Sorrentino.

Nella ripresa il Benevento ha camminato sul velluto. Dopo sette minuti Thiam Pape ha siglato la sua prima doppietta in giallorosso, prendendo in controtempo la retroguardia rossoblu per realizzare il 2-0. Al 16' è arrivato il tris con Ferraro che ha capitalizzato al meglio un'azione manovrata della formazione di Romaniello.

La Strega ha controllato al meglio l'incontro e al 38' ha trovato il poker con il solito Ferraro che, servito da Mancino, non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. L'attaccante giallorosso ha trovato la tripletta personale al 41', mettendo a segno il gol del definitivo 5-0.

Con questo successo il Benevento ottiene il pass per il secondo turno di Coppa Italia, dove sfiderà una tra Juve Stabia e Lecce in trasferta. Da domani i giovani stregoni cominceranno la preparazione per la trasferta di Cosenza, in programma sabato e valida per la terza giornata del campionato Primavera.