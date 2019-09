Settore giovanile, in campo Primavera e under 17 Le formazioni giallorosse giocheranno questo pomeriggio

Questo pomeriggio, con inizio fissato alle 15.30, scenderanno in campo le formazioni Primavera e Under 17 del Benevento Calcio. La truppa di Romaniello, reduce dall'importante successo interno contro il Perugia, sfiderà in trasferta il fanalino di coda Cosenza. Con una vittoria i giallorossi potrebbero agganciare il primo posto in classifica, attualmente occupato dal Trapani che ha due punti di vantaggio sulla Strega.

I cancelli dell'Avellola, invece, si apriranno per l'under 17 di Formisano che ospiterà l'Ascoli. I giallorossi hanno racimolato tre punti nelle prime tre giornate di campionato, con la bella vittoria di Crotone che ha ridato slancio dopo le sconfitte rimediate contro Roma e Frosinone. La truppa di Formisano punta al bis contro i marchigiani per continuare a scalare la classifica.