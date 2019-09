Primavera, Benevento corsaro a Cosenza: agganciato il primato I giallorossi vincono grazie alle reti di Mancino e Dublino

Cosenza – Benevento 0-2

Cosenza: N'Diaye, Caiazzo, De Rose, Sernia (23'st Sueva), Chiarelli (28'st Piscopo), Ficara, Florenzi, Annone, Kirilov (7'st La Vardera), Licciardello (28'st Rugna), Bayslach (7'st Gaudio). A disp.: La Vardera S., Maresca, Francia, Calvigioni, Oi, Cifarelli, Belcastro. All.: Ferraro

Benevento: Carriero, Solimeno (26' Andreozzi), Di Ronza, Alfieri (37'st Mirante), Pastina, Ciaravolo, Pietroluongo, De Rosa, Mancino (37'st Alba), Garofalo (13'st Thiam Pape)(26'st Dublino), Onda. A disp.: Diglio, Vitale, Gargiulo, Menichino, Montanino. All.: Romaniello

Marcatori: 9'pt Mancino, 36'st Dublino su rig.

Espulsi: 9'st Annone (C), 25'st N'Dyaie (C)

E' una vittoria che vale il primato quella ottenuta questo pomeriggio dalla Primavera del Benevento sul campo del Cosenza. I giallorossi, infatti, balzano a quota sette punti in classifica, condividendo il gradino più alto della classifica con Crotone e Lecce.

In terra calabrese la truppa di Romaniello passa in vantaggio dopo nove minuti, grazie a una rete messa a segno da Mancino. Nella ripresa il Cosenza è costretto anche a giocare in nove uomini, a causa delle espulsioni di Annone giunta al 9' e dell'estremo difensore N'Dyaie al 25'. Il raddoppio sannita è giunto al 36' con un calcio di rigore trasformato da Dublino al 36'.

Nella prossima giornata la Strega se la vedrà contro il Trapani all'Avellola, con l'ambizione di restare ai vertici della classifica.