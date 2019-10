Primavera, campionato fermo: domani test con la prima squadra I giallorossini scenderanno in campo all'Imbriani a partire dalle 10.30

Primo weekend di riposo per la Primavera che sta ricaricando le batterie in vista dei prossimi impegni stagionali. I giallorossi sono partiti bene, tanto da occupare il secondo posto in classifica a una sola lunghezza dalla capolista grazie agli otto punti conquistati in quattro giornate. Per domattina è stato organizzato un test con la prima squadra. Il fischio d'inizio è fissato alle 10:30 sul manto erboso dell'Imbriani. Un modo per entrambe le formazioni di tenere il ritmo partita verso la prossima settimana che sarà di preparazione alle gare di campionato. La truppa di Romaniello se la vedrà il prossimo 19 ottobre contro la capolista Ascoli: un big match che gli stregoni cercheranno di non sbagliare per tentare di riagganciare il primato.

Ecco la classifica:

Ascoli 9

Lecce 8

Benevento 8

Perugia 7

Crotone 7

Trapani 7

Livorno 6

Frosinone 4

Salernitana 3

Cosenza 3

Pisa 3

Juve Stabia 1