Primavera, domani big match con l'Ascoli per il primato Bianconeri e giallorossi si sfideranno a partire dalle 11

Scenderà in campo domattina alle 11 la Primavera del Benevento che affronterà in trasferta la formazione dell'Ascoli. La spedizione marchigiana è partita questa mattina, con la truppa di Romaniello che ha raggiunto in serata il quartier generale del ritiro pregara. Quello di domani è un incontro di una certa importanza, dato che si sfidano le migliori due formazioni del campionato fino a questo momento. I bianconeri, infatti, sono al primo posto in classifica, seguiti proprio dai giallorossi che hanno una lunghezza di svantaggio insieme al Lecce. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno dell'infortunato Pastina, ma potrà contare sul centrocampista Sanogo. Chiamati anche i giovani dell'under 17 Angelo Talia e Davide Gentile.

Ecco il programma della quinta giornata:

Ascoli – Benevento

Cosenza – Juve Stabia

Lecce – Salernitana

Livorno – Pisa

Perugia – Frosinone

Trapani – Crotone

La classifica:

Ascoli 9

Lecce 8

Benevento 8

Perugia 7

Crotone 7

Trapani 7

Livorno 6

Frosinone 4

Salernitana 3

Cosenza 3

Pisa 3

Juve Stabia 1