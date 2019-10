Benevento, la Primavera espugna Lecce e si regala l’Atalanta Gli stregoni passano il turno grazie a una rete di Garofalo

Storica vittoria per la Primavera che questa mattina ha espugnato Lecce nel match valido per il secondo turno di Tim Cup. A decidere l'incontro è stato Nicola Garofalo che ha gonfiato la rete al 33' della prima frazione. A nulla sono valsi gli attacchi finali dei padroni di casa per pareggiare i conti. Con questo successo i sanniti approdano agli Ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfideranno in trasferta l'Atalanta, una delle formazioni più forti d'Italia nonché vincitrice dello scudetto nella scorsa stagione.