Benevento, la Primavera batte la Juve Stabia. LE FOTO Tre punti importanti per i giallorossi nel derby giocato all'Avellola

Benevento - Juve Stabia 4-2

Benevento: Carriero, Solimeno (1'st Andreozzi), Ciaravolo, Alfieri, Pastina, Vitale, Sanogo (38'pt Mirante), De Rosa, Ferraro (29'st Alba), Garofalo (31'st Thiam Pape), Onda (29'st Menichino). A disp.: Savarese, Montanino, Delle Curti, Gargiulo, Dublino, Troque. All.: Romaniello

Juve Stabia: Esposito, Arcella (43'st Falanga), Romano (32'st Boccia), Selvaggio (23'st Frulio), Campanile, Todisco, Oliva, Grimaldi, La Monica (43'st Mangini), Guarracino, Della Pietra. A disp.: Omobono, Damiano, Salato, Pulcino, Celentano, Masotta, Pascale. All.: Fusco

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Barone di Roma 1 e Vettorel di Latina

Marcatori: 2'pt Della Pietra (JS), 9'pt Pastina (B), 22'pt Della Pietra (JS), 3'st e 7'st Garofalo (B), 10'st Ferraro (B)

Vittoria per la Primavera nel derby giocato questa mattina all'Avellola contro la Juve Stabia. La prima frazione si è chiusa con le vespe in avanti per 2-1, grazie alla doppietta realizzata dall'ex Della Pietra al 2' e al 22', con il giallorosso Pastina che aveva momentaneamente pareggiato i conti dopo nove minuti dal fischio d'inizio.

Nella ripresa la truppa guidata da Romaniello ha preso il sopravvento, chiudendo la sfida in sette minuti: al 3' Garofalo ha pareggiato i conti, per poi portare la Strega in vantaggio al 7'. Tre minuti dopo Ferraro ha siglato il gol del definitivo 4-2.

Con questo successo i giallorossi balzano a quota undici punti in classifica e nelle prossima giornata, l'ottava di campionato, scenderanno in campo in casa del Crotone.