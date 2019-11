Primavera, il Benevento sfida il Crotone Il match si giocherà in terra calabrese con fischio d'inizio fissato alle 11

Gara in trasferta per la Primavera guidata da Nicola Romaniello. I giallorossi scenderanno in campo domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, contro il Crotone per dare continuità al successo ottenuto nella scorsa giornata nel derby giocato contro la Juve Stabia. Ecco i convocati:

PORTIERI: Carriero e Quartarone;

DIFENSORI: Gargiulo, Onda, Ciaravolo, Solimeno, Andreozzi, Pastina, Vitale, Menichino;

CENTROCAMPISTI: Delle Curti, Alba, De Rosa, Federico, Alfieri, Mirante;

ATTACCANTI: Dublino, Mancino, Garofalo, Ferraro, Troqe.

Ecco il programma dell'ottava giornata:

Crotone – Benevento

Frosinone – Lecce

Livorno – Juve Stabia

Perugia – Cosenza

Salernitana – Ascoli

Trapani – Pisa

La classifica:

Ascoli 18

Lecce 15

Cosenza 12

Crotone 11

Benevento 11

Livorno 9

Trapani 9

Perugia 9

Pisa 6

Frosinone 5

Salernitana 4

Juve Stabia 4