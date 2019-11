Primavera, stop del campionato: test con la prima squadra I giallorossi termineranno la settimana di lavoro con un'amichevole contro la truppa di Inzaghi

Sarà un weekend senza campionato per la Primavera del Benevento. I giallorossi, reduci dalla sconfitta rimediata a Crotone, non scenderanno in campo per un incontro ufficiale a causa della sosta. Approfittando del riposo della serie B, la società ha organizzato un test amichevole con la prima squadra che si svolgerà a porte chiuse. Da lunedì comincerà la preparazione per la sfida del prossimo 23 novembre, quando gli stregoncini ospiteranno all'Avellola la compagine del Frosinone. Il Benevento è carico e determinato per tentare di tornare al successo e riavvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica.

Ecco la prossima giornata, in programma il 23 novembre:

Ascoli – Crotone

Benevento – Frosinone

Cosenza – Livorno

Juve Stabia – Perugia

Lecce – Trapani

Pisa – Salernitana

La classifica:

Ascoli 21

Lecce 15

Trapani 15

Crotone 14

Perugia 12

Cosenza 12

Livorno 12

Benevento 11

Frosinone 8

Pisa 6

Salernitana 4

Juve Stabia 4