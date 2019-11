Primavera, il Benevento sfida il Frosinone all'Avellola Il match si giocherà domattina alle 11. Emergenza in difesa per Romaniello

Si giocherà domani mattina alle 11 il match tra Benevento e Frosinone, valido per la nona giornata del campionato Primavera. Il tecnico Romaniello dovrà affrontare un'emergenza in difesa, considerate le assenze di Pastina, Di Ronza e Ciaravolo. Non è escluso, a questo punto, un cambio di modulo rispetto al solito 3-5-2. La Strega vuole fortemente tornare al successo per riscattare la sconfitta di Crotone e diminuire il gap con i vertici della classifica. Ecco il programma della nona giornata:

Ascoli – Crotone

Benevento – Frosinone

Cosenza – Livorno

Juve Stabia – Perugia

Lecce – Trapani

Pisa – Salernitana

La classifica:

Ascoli 21

Lecce 15

Trapani 15

Crotone 14

Perugia 12

Cosenza 12

Livorno 12

Benevento 11

Frosinone 8

Pisa 6

Salernitana 4

Juve Stabia 4