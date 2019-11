Benevento, la Primavera sfida il Pisa Il match si giocherà domani in casa dei toscani

Match in trasferta per la Primavera del Benevento che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, affronterà la compagine del Pisa. I giallorossi sono reduci da un periodo negativo, considerati i tre punti conquistati negli ultimi cinque incontri. L'obiettivo è quello di tornare subito al successo per rilanciare gli entusiasmi e diminuire il gap con le formazioni che occupano il vertice della classifica. Romaniello potrà contare sul rientrante Di Ronza, mentre è ancora alle prese con la squalifica il centrale difensivo Pastina. Assenza pesante in attacco, con il tecnico che dovrà fare a meno di Garofalo, infortunatosi nel corso del match della scorsa giornata perso all'Avellola contro il Frosinone.

Ecco il programma della decima giornata:

Cosenza – Lecce

Crotone – Frosinone

Livorno – Perugia

Pisa – Benevento

Salernitana – Juve Stabia

Trapani – Ascoli

La classifica:

Ascoli 24

Trapani 18

Lecce 15

Livorno 15

Crotone 14

Perugia 12

Cosenza 12

Frosinone 11

Benevento 11

Salernitana 7

Juve Stabia 7

Pisa 6