Primavera, il Benevento espugna Pisa I giallorossini tornano al successo. In rete Ferraro e Thiam Pape

Pisa - Benevento 1-2

Pisa: Livieri, Pagliai, Pastacaldi, Perazzolo, Masetti, Liberati (23'st Orsucci), Montanino (18'st Iovino), Soldani, Buffa, Arapi (8'st Penco), Giani (23'st Panattoni). A disp.: Iacoponi, Carelli, Rossi, Di Muni, Caradonna, Seriani, Lorenzoni, Campigli. All.: Baiano

Benevento: Carriero, Andreozzi, Solimeno, Alfieri, Di Ronza, Menichino, Pietroluongo (11'st Delle Curti), De Rosa, Thiam, Mancino (28'st Mirante), Ferraro. A disp.: Diglio, Gargiulo, Vitale, Federico, Alba, Dublino, Troqe, Onda. All.: Romaniello

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Cravotta di Città di Castello e D'Angelo di Perugia

Marcatori: 15'pt Ferraro (B), 38'pt Giani su rig. (P), 25'st Thiam su rig. (B)

Il Benevento torna alla vittoria e lo fa sul campo del Pisa con il risultato di 2-1. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio dopo quindici minuti di gioco, grazie a una marcatura realizzata da Ferraro. La prima frazione, però, si è chiusa in parità a causa del gol pisano firmato da Giani direttamente su calcio di rigore. Al 42' il Benevento ha fallito il raddoppio con Mancino che, dagli undici metri, non ha capitalizzato. Nella ripresa i sanniti hanno cercato in tutti i modi di passare nuovamente in vantaggio, riuscendoci al 25' con Thiam Pape che ha siglato il gol del definitivo 2-1 attraverso un nuovo penalty.

Per il Benevento si tratta di un successo che gli permette di balzare a quota quattordici punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma all'Avellola, ci sarà il derby con la Salernitana.